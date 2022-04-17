Ми не віримо словам. Україна змінила ставлення до сусідніх країн, - Зеленський

"Я не вірю світу. Після того як ми побачили, що відбувається в Україні, я не вірю в це почуття, що ми повинні вірити - деяким країнам або деяким лідерам. Ми не віримо словам. Після ескалації з боку Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому", - заявив Зеленський.

Він додав, що не вірить навіть задокументованим гарантіям безпеки та міжнародному праву, оскільки війна в Україні вирує.

"Навіть я не вірю документам, тому що у нас також є Будапештський меморандум - я думаю, ви знаєте всі його деталі. Для мене це просто папірець, який нічого не вартий", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що його віра і переконаність полягає в практичних, відчутних зусиллях і українському народі.

"Ми просто віримо в договірні, прагматичні речі. Якщо ви наші друзі або партнери, дайте нам зброю, подайте нам руку, підтримайте нас, дайте нам грошей і зупиніть Росію, штовхніть Росію. Ви можете це зробити, якщо ви друг. Якщо ви думаєте про цю демократію і про все тільки в цей момент, тому що у нас однакові думки, якщо ми говоримо про свободу, а не тому що ми хочемо вести діалог про свободу", - підкреслив він.

За його словами, в України зберігається віра в те, що партнери будуть підтримувати не тільки словами, а й діями.

"Єдина віра - це віра в себе, у свій народ, віра у свої Збройні сили і віра в те, що країни будуть підтримувати нас не тільки словами, а й діями. І це все. Більше ніколи... Дійсно, всі про це говорять, але, як бачите, не у всіх вистачає сміливості", - додав президент.