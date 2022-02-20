Зеленський і Макрон виступили за термінове скликання ТКГ та режим тиші на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і французький президент Еммануель Макрон провели переговори на тлі загострення на Донбасі. Сторони виступили за скликання термінового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і введення режиму тиші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", - зазначив Зеленський.
Зазначимо, ТКГ не може зібратися на екстрене засідання протягом кількох днів, російська сторона зриває зустрічі, які скликаються з ініціативи координатора ОБСЄ.
Нагадаємо, на вчорашній Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський заявляв, що Київ хоче миру. РБК-Україна також зібрало головні заяви мюнхенської промови президента.