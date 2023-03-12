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Зеленский о Лавре: не допустим манипуляций духовностью украинцев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Власти Украины не допустят, чтобы у России осталась какая-то возможность манипулировать духовностью украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он подчеркнул, что уже есть движение на укрепление украинской духовной независимости.

"Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов - вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни - наши лавры - или воровать из них какие-либо ценности", - заявил он.

Напомним, в начале декабря 2022 года Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее в Минкульте подтвердили "выселение" представителей УПЦ МП из Лавры. Их договор на использование помещений истекает 29 марта.

При этом глава Минкульта Александр Ткаченко анонсировал ревизию музейных экспонатов, в частности, мощей святых, в Киево-Печерской лавре.

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Владимир ЗеленскийКиевРоссийская Федерация