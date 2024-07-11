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Зеленский: если партнеры хотят, чтобы Украина победила, нужно снять все ограничения

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры должны снять все ограничения, если они действительно хотят, чтобы Украина победила.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РБК-Украина.

"Если мы хотим победить, достичь успеха, хотим сохранить нашу страну и защитить ее, то нужно снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами. Я поднимал эту тему с очень конкретными фактами в поддержку (этого решения - ред.)", - пояснил президент.

Он отметил, что украинская сторона знает, где расположены военные базы россиян, с которых наносятся удары по Украине.

"Мы знаем, где военные базы, с которых нападают на нас. Если они нападают на нас, то эта военная база с бомбами и ракетами, которые нацеливаются на нас, то для меня это не риторика, для меня это реальный план", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина получила "очень позитивные" месседжи от руководства Великобритании.

"Я надеюсь, мы достигнем такого решения. Если мы хотим иметь Украину на карте, а не Путина, который нападает на половину планеты, то нам надо прибегать к очень быстрым конкретным шагам", - подчеркнул президент.

Напомним, что после массированных атак на украинскую энергетику и гражданские объекты Киев начал активно сотрудничать с партнерами, чтобы получить разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по территории РФ. А именно по военным объектам и позициям врага.

Отметим, что в начале июля стало известно, что чиновники в США и Западе настаивают на том, чтобы Белый дом отменил все ограничения по применению ВСУ американского вооружения по территории России.

Отметим, что вчера Великобритания разрешила использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.

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