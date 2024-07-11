Зеленский: если партнеры хотят, чтобы Украина победила, нужно снять все ограничения

"Если мы хотим победить, достичь успеха, хотим сохранить нашу страну и защитить ее, то нужно снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами. Я поднимал эту тему с очень конкретными фактами в поддержку (этого решения - ред.)", - пояснил президент.

Он отметил, что украинская сторона знает, где расположены военные базы россиян, с которых наносятся удары по Украине.

"Мы знаем, где военные базы, с которых нападают на нас. Если они нападают на нас, то эта военная база с бомбами и ракетами, которые нацеливаются на нас, то для меня это не риторика, для меня это реальный план", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина получила "очень позитивные" месседжи от руководства Великобритании.

"Я надеюсь, мы достигнем такого решения. Если мы хотим иметь Украину на карте, а не Путина, который нападает на половину планеты, то нам надо прибегать к очень быстрым конкретным шагам", - подчеркнул президент.