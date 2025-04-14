Зеленский: Кремль готовит россиян к тому, что дипломатия не завершит войну
Российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому государственная пропаганда РФ уже готовит россиян к тому, что дипломатия не приведет к прекращению боевых действий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Президент напомнил, что прошло уже 34 дня с тех пор, как Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Однако, по его словам, уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня.
"Сейчас - так же как на протяжении лет, - Путин сосредоточен на продолжении войны. Сосредоточен на вот таких ударах (по Сумах - ред.) - на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата", - убежден Зеленский.
По мнению президента, причина такого отношения РФ в том, что "в Москве, сейчас не боятся". Поэтому Зеленский настаивает на усилении давления на Россию.
"Если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и в дальнейшем будут делать то, к чему они привыкли - в дальнейшем воевать. Это уже стало российской государственной привычкой - воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь", - добавил глава государства.
Вместе с тем он отметил, что Украина больше всего хочет мира, чтобы наконец прекратились удары по ее городам.
"Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир. Мы не просто готовы к миру быстро - Украина не хотела ни одной секунды этой войны, и каждый день Украина защищает жизни", - подчеркнул Зеленский.
Удар по центру Сум
В Вербное воскресенье, 13 апреля, около 11 утра российские войска совершили двойной ракетный удар по центру Сум. Город атаковали баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. В это время в центре было людно, что привело к массовым жертвам.
По меньшей мере 35 человек, в том числе и дети, погибли в результате российской атаки. Более 117 человек ранены. Больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.
Российские удары повредили жилые и нежилые здания, в частности местный университет. Многие машины, которые были припаркованы рядом с эпицентром атаки, сгорели. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.
За последние недели Россия уже несколько раз совершала подобные теракты. В частности, в пятницу, 4 апреля, оккупанты ударили по жилому району Кривого Рога. Ракета разорвалась возле детской площадки, погибли девять детей.
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