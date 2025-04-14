Зеленський: Кремль готує росіян до того, що дипломатія не завершить війну
Російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Тому державна пропаганда РФ уже готує росіян до того, що дипломатія не призведе до припинення бойових дій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Президент нагадав, що минуло вже 34 дні з того часу, як Україна відповіла позитивно на американську пропозицію щодо повного та безумовного припинення вогню. Однак, за його словами, вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню.
"Зараз - так само як протягом років, - Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах (по Сумах - ред.) - на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату", - переконаний Зеленський.
На думку президента, причина такого ставлення РФ у тому, що "у Москві, зараз не бояться". Тому Зеленський наполягає на посиленні тиску на Росію.
"Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли - надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою - воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя", - додав глава держави.
Разом з тим він зазначив, що Україна найбільше хоче миру, щоб нарешті припинилися удари по її містах.
"Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко - Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя", - наголосив Зеленський.
Удар по центру Сум
У Вербну неділю, 13 квітня, близько 11 ранку російські війська здійснили подвійний ракетний удар по центру Сум. Місто атакували балістичними ракети з касетними боєприпасами. У цей час у центрі було людно, що призвело до масових жертв.
Щонайменше 35 осіб, у тому числі й діти, загинули внаслідок російської атаки. Більш як 117 осіб поранені. Найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.
Російські удари пошкодили житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет. Багато машин, що були припарковані поряд з епіцентром атаки, згоріли. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.
За останні тижні Росія вже кілька разів здійснювала подібні теракти. Зокрема, у п'ятницю, 4 квітня, окупанти вдарили по житловому району Кривого Рогу. Ракета розірвалася біля дитячого майданчика, загинули дев'ятеро дітей.
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