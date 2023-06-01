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Зеленский: каждое сомнение в Европе - это окоп, который попытается занять Россия

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку они только помогают агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Мы должны помнить - каждое наше сомнение здесь, в Европе, - это окоп, который обязательно попытается занять Россия. Будь то сомнения в жизненно необходимых шагах по безопасности, будь то сомнения в нашем с вами единстве, будь то сомнения в нашей с вами способности отвечать на вызовы времени - каждое сомнение приносит больше опасности", - подчеркнул президент.

Он отметил, что к счастью сейчас в Молдове не звучат сирены, однако напомнил, что совсем недавно российские политики были уверены, что между вторжением в Украину и оккупацией Молдовы пройдет не так много времени.

"Еще совсем недавно хозяева России были, к сожалению, уверены, что между злом, которое они принесли Украине и оккупацией Молдовы - считанные дни, максимум неделя. И сейчас они думают так же", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что несмотря на действия россиян, мир не перестает действовать в ответ.

"Но мы действуем - мы все, и это приносит больше безопасности. С 24 февраля прошлого года границы безопасности в Европе - это буквально пределы нашей с вами решимости, нашей способности действовать с вами ради интересов наших народов и всей Европы. Насколько можем отбросить сомнения, ровно настолько сможем отбросить зло агрессии", - добавил он.

Саммит Европейского политического сообщества

Сегодня, 1 июня, в Кишиневе проходит второй саммит Европейского политического сообщества, на который приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Украины заявлял, что на саммите хочет поднять такие темы, как:

  • развитие коалиции истребителей;
  • создание коалиции ПВО Patriot;
  • украинскую формулу мира;
  • вступление нашей страны в ЕС и НАТО.

Президент во время саммита также подчеркнул, что все страны, имеющие общие границы с Россией, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта.

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Владимир ЗеленскийМолдова