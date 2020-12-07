ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін виділить з ковідного фонду 9,7 млрд гривень для виплат ФОПам по 8 тисяч

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 14:53
Кабмін виділить з ковідного фонду 9,7 млрд гривень для виплат ФОПам по 8 тисяч
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти планують витратити до кінця грудня 2020 року

Кабінет міністрів планує виділити Міністерству соціальної політики 9 741 336 тисяч гривень із фонду боротьби з СОVID-19. Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Також постановою планується затвердити Порядок використання коштів для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

Порядок підготовлений на виконання закону про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, ухваленого Верховною радою 4 грудня (проект № 4431).

Згідно з порядком, перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в Ощадбанку.

Пенсійний фонд не пізніше ніж 23 грудня 2020 року надсилає Мінсоцполітики заявку на перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Пенсійний фонд до 6 січня 2021 року подає Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів у грудні 2020 року, йдеться в документі.

Нагадаємо, Верховна рада 4 грудня Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Кабінет Міністрів УкраїниправительствоКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся