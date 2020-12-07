Кабмін виділить з ковідного фонду 9,7 млрд гривень для виплат ФОПам по 8 тисяч

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти планують витратити до кінця грудня 2020 року

Кабінет міністрів планує виділити Міністерству соціальної політики 9 741 336 тисяч гривень із фонду боротьби з СОVID-19. Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Також постановою планується затвердити Порядок використання коштів для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

Порядок підготовлений на виконання закону про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, ухваленого Верховною радою 4 грудня (проект № 4431).

Згідно з порядком, перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в Ощадбанку.

Пенсійний фонд не пізніше ніж 23 грудня 2020 року надсилає Мінсоцполітики заявку на перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Пенсійний фонд до 6 січня 2021 року подає Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів у грудні 2020 року, йдеться в документі.

Нагадаємо, Верховна рада 4 грудня Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.