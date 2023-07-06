Зеленский о контрнаступлении ВСУ: идет по плану, но хотелось бы быстрее

"Продолжающееся контрнаступление Украины позволило нашим силам взять на себя "инициативу" в войне против российских захватчиков, но мы хотим сделать это быстрее", - сказал Зеленский.

Он добавил, что поддерживает оценку военных относительно того, что начавшаяся в прошлом месяце операция "идет по плану".

"Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление было совершено за более короткий промежуток времени, но это реальность. Мы идем вперед. Мы не стоим на одном месте", - подчеркнул президент.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

Западные СМИ активно сообщают, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

Однако, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану Он уверяет, что Бахмут (Донецкая область) будет освобожден. А потери россиян в 8-10 раз превышают украинские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил он.