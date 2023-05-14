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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: начнем, как только у нас будет минимум необходимого

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Контрнаступление украинских военных начнется, как только Украина получил минимум, с которым сможет вырваться вперед.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Washington Post.

"Мы работаем не только с США (по поводу вооружения, - ред.). Бесспорно, Соединенные Штаты являются лидером в оказании помощи. Мы очень благодарны за это. Но мы не можем полагаться только на США и не можем полагаться на месяцы, о которых вы упомянули. Потому что, защищая ту или иную территорию, ваши ресурсы уменьшаются. Как человеческие ресурсы, так и боеприпасы", - заявил он.

Зеленский отметил, что Украине не будет долго ждать поставок вооружения, чтобы начать контрнаступление.

"Мы начнем контрнаступление, как только будем иметь минимум, с которым сможем вырваться вперед. Поэтому мы работаем с партнерами - с Британией, Францией, Германией, Италией. Мы работаем со словацкими партнерами, с Польшей. Мы работаем с разными странами. Мы работаем с Канадой", - рассказал он.

Президент добавил, что Украина также начала работать с другими континентами по поводу вооружения.

"И здесь я не хотел бы говорить, с какими еще правительствами за пределами европейского континента, потому что не все из них будут рады, если эта информация будет обнародована. Мы работаем. Мы делаем все возможное, чтобы усилить нашу армию", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением. Силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление. По его мнению, потом будет крайне тяжело сохранить значительный уровень помощи.

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Владимир ЗеленскийВСУВойна России против Украины