Зеленский о контрнаступлении ВСУ: в наших глазах усталость, но у россиян есть страх

"Контрнаступление сложное. Прогресс, пожалуй, медленнее, чем некоторые хотят или себе представляют. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "контрнаступление - это наступление армии, а не уход". И это важный позитивный аспект, ведь инициатива в руках Украины.

"Очень тяжело так долго бороться. Абсолютно понятно. Это очень тяжело, когда тебе не хватает оружия. Все это очень тяжело. Потому что это война", - отметил президент.

Зеленский добавил, что украинским воинам тяжело, однако россиянам еще труднее.

"В наших глазах усталость, но в их (россиян - ред.) глазах есть страх и это две разные вещи. Придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливы, если хотим победить. И мы этого хотим", - отметил глава государства.

По его словам, Россия в отличие от Украины может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Для этого оккупанты должны покинуть территорию нашей страны.

"Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться, а нам - нет. Им есть куда идти, а нам - нет. Потому что это наша единственная земля", - подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ проходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты возле населенного пункта.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.