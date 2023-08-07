RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: в наших глазах усталость, но у россиян есть страх

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Контрнаступление Вооруженных сил Украины тяжелее и медленнее, чем все ожидали. В глазах украинских защитников усталость, однако у россиян - страх. Инициатива на нашей стороне, но мы должны быть терпеливы, если хотим победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью LA NACION.

"Контрнаступление сложное. Прогресс, пожалуй, медленнее, чем некоторые хотят или себе представляют. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "контрнаступление - это наступление армии, а не уход". И это важный позитивный аспект, ведь инициатива в руках Украины.

"Очень тяжело так долго бороться. Абсолютно понятно. Это очень тяжело, когда тебе не хватает оружия. Все это очень тяжело. Потому что это война", - отметил президент.

Зеленский добавил, что украинским воинам тяжело, однако россиянам еще труднее.

"В наших глазах усталость, но в их (россиян - ред.) глазах есть страх и это две разные вещи. Придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливы, если хотим победить. И мы этого хотим", - отметил глава государства.

По его словам, Россия в отличие от Украины может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Для этого оккупанты должны покинуть территорию нашей страны.

"Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться, а нам - нет. Им есть куда идти, а нам - нет. Потому что это наша единственная земля", - подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ проходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Нашими военными заняты господствующие высоты возле населенного пункта.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУВойна России против Украины