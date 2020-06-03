Зеленський про контрабанду: не знаю, чи можливо її прибрати повністю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективно боротися з контрабандою можна після домовленостей з суміжними державами про обмін інформацією. При цьому президент не знає, чи можна прибрати контрабанду повністю.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ви можете це побороти тільки одним: ви будете міняти, міняти. І тільки після того, як буде оцифрована митниця, і будуть двосторонні умови. Не всі ж країни хочуть обмінюватися інформацією. Зараз, я думаю, що з Угорщиною, ...незважаючи на непрості геополітичні відносини, але ми домовимось про це. Я в цьому впевнений. Як тільки з країнами будемо домовлятися про обмін інформацією, коли ми будемо знати, що виїхало це, значить і приїхало це, а не інший продукт. Як тільки це буде - не буде контрабанди. Ну, повністю її прибрати, я не знаю, чи можливо взагалі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці травня водії намагалися заблокувати роботу пункту пропуску на кордоні України з Угорщиною після того, як їм було відмовлено у в'їзді за небажання декларувати ввезені товари.

Пізніше у Міністерстві фінансів заявили, що це було пов'язано зі спробою ввезення контрабанди на територію України.

Також повідомлялось, що наприкінці квітня уряд звільнив главу Митної служби Максима Нефьодова.