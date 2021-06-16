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Зеленський про компенсацію за "Північний потік-2": Україна в будь-якому випадку проти

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проти запуску газопроводу "Північний потік-2". Він виступає за припинення війни на Донбасі та стабільність в країні.

Про це він заявив в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press

У якості компенсації він бачить припинення війни, спокій та стабільність на всій території країни.

"А коли ми говоримо "стабільність" - це і геополітична стабільність, і стале припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека", - уточнив Зеленський.

За його словами, Україна буде "боротися, попри все, за державність і проти "Північного потоку - 2", подобається це комусь із наших європейських партнерів чи ні".

Нагадаємо, голова МЗС України Кулеба назвав єдину умову для запуску "Північного потоку-2", на яку погодиться Україна.

Раніше в Держдепі США заявили РБК-Україна, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

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Новини України Володимир ЗеленськийПівнічний потік-2