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Зеленський не коментує деталі телефонної розмови з Трампом, - CNN

Новини » Політика    25.09.2019 - 06:49
Зеленський не коментує деталі телефонної розмови з Трампом, - CNN
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Спілкування з Трампом український президент назвав "приватним і конфіденційним"

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання американських журналістів про те, якими були деталі його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише CNN.

Питання Зеленському поставили під час його перебування у Ньою-Йорку в рамках візиту на Генеральній Асамблеї ООН.

"Зеленський просто відповів, що його бесіди з президентом Дональдом Трампом є приватними і конфіденційними", - повідомляється на сайті телеканалу

Коли його запитали, чи хоче він, щоб стенограма дзвінка була оприлюднена, Зеленський відповів: "Побачимо".

Нагадаємо, Конгресі США розпочали процедуру імпічменту Трампа. Причиною став нібито тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови від 25 липня.

Конгрес США зажадав у Трампа стенограму розмови. Державний секретар США Майк Помпео 24 вересня отримав дозвіл на оприлюднення стенограми. До цього США не могли публікувати розшифровку, оскільки в розмові є також конфіденційна інформація.

Зеленський перебуває в центрі політичного шторму в Сполучених Штатах після повідомлень про те, що Трамп чинив на нього тиск з метою розслідування справи Хантера Байдена. Останній засідав у раді директорів української газової компанії, яка розслідувалася Генеральним прокурором України, поки Джо Байден був віце-президентом.

Немає ніяких доказів вчинення правопорушень ні Джо, ні Хантером Байденом. Однак Трамп нібито вимагав переглянути справу, оскільки Байден його головний конкурент на президентських виборах в США в 2020 році.

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