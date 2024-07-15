Зеленский о количестве самолетов F-16 для Украины: их будет недостаточно

"Решение о F-16 - стратегическое, количество их пока нестратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о которых я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы, с двух сторон", - сказал он.

По его словам, Украина получит некоторое количество самолетов летом и до конца года.

"Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепляют нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться наравне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", – заявил президент.