Зеленский: какие выборы, когда россияне запускают по 267 дронов

"Вопрос выборов поднимала РФ. Сегодня он также начал звучать в США. Но этого (давления на Украину - ред.) не было. Это такая волна, я считаю, что она серьезная и входит в опасные шаги", - отметил президент во время пресс-конференции.

Он отметил, что для Украины критически важно, чтобы выборы были демократическими и признанными, однако на фоне войны это невозможно.

"Как люди будут голосовать на войне, как военные на фронте - я этого не могу понять. Как будут голосовать военные? Никак. Как можно голосовать, когда сегодня прилетело 267 дронов? Ну, неадекватные россияне", - подчеркнул Зеленский.

Президент также раскритиковал заявления США о том, что Россия якобы хочет завершения войны, напомнив, что оккупанты продолжают массированные атаки.

"Американцы говорят, что видят, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов запускает человек, который хочет войны?" - подчеркнул он.

По его словам, пока нет возможности организовать голосование в прифронтовых регионах и обеспечить безопасность международных наблюдателей.

"Как будет голосование в Сумской и Харьковской области? Как будет с Купянском? Где наблюдатели? Они приедут на фронт, в Сумскую область, в Краматорск, в Покровск хотят наблюдатели?" - подытожил Зеленский.