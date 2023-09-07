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Зеленский с премьером Британии обсудил оборонное сотрудничество

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего они обсудили оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Ситуация на поле боя, оборонное сотрудничество, наши договоренности", - написал он, сообщая о темах переговоров. 

При этом Зеленский намекнул на обсуждение усиления ПВО для защиты Одесской области. 

"Черное море и украинский вклад в защиту свободы мореплавания и продовольственной безопасности. Многое сделано. Но с усилением ПВО для защиты Одесской области будем способны сделать еще больше. Готовимся и координируем позиции перед важными международными событиями осени", - добавил он. 

Помощь Украине от Британии

Великобритания с начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины