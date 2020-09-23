Зеленський - щирий у бажанні досягти миру на Донбасі, - посол ЄС

Президент Володимир Зеленський дійсно намагається домогтися миру на Донбасі. Але, на кроки, зроблені Зеленським, Росія повинна відповідати взаємністю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Зеленський - щирий у цьому бажанні. Подивіться на кроки, які він зробив, нехай іноді і суперечливі для певної частини українського суспільства, наприклад, узгодження формули Штайнмаєра. Абсолютно ясно, що президент Зеленський і нинішня українська адміністрація щирі в своїх прагненнях. І великим успіхом було те, що саміт в Парижі відбувся", - сказав він.

За словами Маасікаса, країни-члени ЄС, які беруть участь в переговорах, Франція і Німеччина, роблять все можливе, щоб дати новий поштовх процесу врегулювання на Донбасі.

"Обидві країни і ЄС в цілому дуже ясно дають зрозуміти, що на кроки, зроблені Зеленським, Росія повинна відповідати взаємністю. Нам абсолютно зрозуміло, на чиєму боці зараз м'яч", - зазначив він.

Посол ЄС відзначив, що нинішнє перемир'я - найдовше за весь час выйни на Донбасі.

"На жаль, з одним інцидентом, але в загалом воно дотримується. Це досягнення, на основі якого можна робити наступні кроки. Я абсолютно впевнений, що час саміту та інших контактів на найвищому рівні, які будуть незабаром, буде обговорюватися, як спонукати Росію робити відповідні кроки", - сказав дипломат.

Нагадаємо, Маасікас впевнений, що майбутній саміт Україна-ЄС дасть новий поштовх відносинам Києва та Брюсселя. Він розраховує, що сторони обговорять просування до Угоди про асоціацію, ситуацію в Криму і на Донбасі, а також співробітництво в сфері кібербезпеки.

Раніше під час засідання Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі - це війна не тільки на території України, це війна в Європі.