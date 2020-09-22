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Зеленський в ООН: окупація Криму та російська агресія на Донбасі - це війна в Європі

Нью-Йорк, Вівторок 22 вересня 2020 00:15
Зеленський в ООН: окупація Криму та російська агресія на Донбасі - це війна в Європі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі - це війна не лише на території України. Це війна в Європі.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН з нагоди відзначення 75-ї річниці Організації Об’єднаних Націй, повідомляє прес-служба ОП.

Зеленський наголосив, що 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни.

"Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках світу.

"За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно. Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресію та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті?", - додав український президент.

Раніше повідомлялося, що у Генеральній асамблеї ООН включили до порядку денного 75-ї сесії ситуацію у анексованому Криму та на Донбасі.

РБК-Україна писало, що Україна в ООН поінформувала про проведення Російською Федерацією місцевих "виборів" в окупованому Криму.

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