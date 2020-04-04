Зеленський виключив дефіцит продуктів під час карантину

Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу заявив про відсутність дефіциту продуктів харчування. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зокрема Зеленський заслухав інформацію про стан діяльності та напрямки роботи економічних секторів, особливо важливих для країни під час епідемії коронавірусу.

Як зазначається в повідомленні, па прохання президента уряд провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, "й уже найближчими днями ціни знижуватимуться".

Крім того, було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари, зазначили в прес-службі.

"Українці забезпечені харчами, й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає", - зазначив президент.

Нагадаємо, за даними моніторингу НБУ, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли 4,2%. Найбільше подорожчали борошно та крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 2 квітня прийняв рішення про введення заборони на експорт гречки на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.