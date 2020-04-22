Зеленський не виключає звільнення Венедіктової

Новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у фільмі "Рік президентства Зеленського".

За словами Зеленського, якщо не буде результатів, то Венедіктову звільнять з посади генерального прокурора.

"Був один генпрокурор (Руслан Рябошапка - ред.), він показав результат, але результат низький. На жаль, але так і є. Треба визнавати. Звільнений цей генпрокурор, взяли іншу. Будемо бачити, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський має намір змінювати склад Кабінету міністра, поки уряд "не стане ідеальним". Глава держави наголосив, що наразі у владі немає недоторканних.

Як відомо, 17 березня Венедіктова стала генеральним прокурором, замість Руслана Рябошапки. Призначення Венедиктової підтримали 269 народних депутатів після того, як попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку.

Пізніше Зеленський ввів Венедіктову до складу Ради нацбезпеки та оборони.