Зеленський шукає "компроміс" з Коломойським по ПриватБанку, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з олігархом Ігорем Коломойським в "справі ПриватБанку". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Financial Times.

Прем'єр розповів, що український президент хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання з найбільшим банком України. Гончарук вважає, що такі "домовленності" можуть вплинути на відносини України з Заходом.

"Я повністю переконаний, що зараз нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", - сказав Гончарук.

Видання пише, що Міжнародний валютний фонд попередив Україну про те, що "відкат" націоналізації ПриватБанку поставить під загрозу програму співпраці. Західні кредитори очікують, що Україна буде домагатися повернення 5,5 млрд доларів, витрачених на порятунок банку. На що Гончарук сказав: "Яке б рішення ми не знайшли, ми повинні знайти його разом з МВФ".

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.

Вчора глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що вони обговорювали проблему, пов'язану з енергетичною незалежністю України.