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Нет в Иране такого оружия, которое может сломить украинцев, - Зеленский

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Понедельник 17 октября 2022 22:43
Нет в Иране такого оружия, которое может сломить украинцев, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Ни одно оружие не сможет сломить украинский народ, который понимает, за что борется и какому злу противостоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, наших зенитчиков, других воинов, которые вовлечены в противодействие российским атакам. Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон - это спасенная жизнь", - сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации последствий вражеских ударов - спасателей, полицейских, врачей, энергетиков, коммунальщиков, руководителей местного самоуправления, чиновников и представителей бизнеса, который помогает.

Зеленский призвал украинцев помогать местным общинам ликвидировать последствия российских ударов, а также заботиться о своих знакомых и соседях, которые остаются нодни и нуждаются во внимании или помощи.

"Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов - это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-угодно такого оружия, которое может сломить народ, который осознает за что воюет и чего никогда не простит врагу", - добавил он.

Напомним, сегодня россияне атаковали Киев иранскими дронами, четыре человека погибли, еще четверо пострадали.

Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

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