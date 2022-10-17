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Зеленский объяснил, когда Россия начнет думать о мире

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 22:40
Зеленский объяснил, когда Россия начнет думать о мире Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Когда российские возможности будут обезврежены совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Чтобы гарантированно закрыть наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и большее обеспечение ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес - чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война ", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что у России нет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Террор Россия оказывает давление на Украину, на Европу и на весь мир.

"Террористы должны быть обезврежены. Это правило действия повсюду, все равно эффективно и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего другого, чем думать о мире", - добавил Зеленский.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по бомбоубежищу призвал ЕС к новым санкциям и попросил системы ПВО.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

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