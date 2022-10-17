Зеленский объяснил, когда Россия начнет думать о мире

Когда российские возможности будут обезврежены совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире.

"Чтобы гарантированно закрыть наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и большее обеспечение ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес - чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война ", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что у России нет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Террор Россия оказывает давление на Украину, на Европу и на весь мир.

"Террористы должны быть обезврежены. Это правило действия повсюду, все равно эффективно и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего другого, чем думать о мире", - добавил Зеленский.