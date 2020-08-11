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Зеленський про іпотеку: труднощі з часом будуть нівельовані

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 19:04
Зеленський про іпотеку: труднощі з часом будуть нівельовані
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українці вже можуть брати іпотеку під 10%

Технічні складності з іпотекою, пов'язані з обліковою ставкою Національного банку України та інфляцією, з часом будуть нівельовані. В українців уже є можливість брати іпотеку під 10%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Зеленський зазначив, що деякі банки вже видають іпотеку під 10%, а ставка повинна знижуватися до обґрунтованого рівня.

"Є складнощі, я знаю. Вони пов'язані з обліковою ставкою Національного банку і з інфляцією. Але всі ці складності - технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше - вже є сигнал і приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", - заявив Зеленський.

За перший місяць роботи програми доступної іпотеки загальний обсяг наданих позик склав 75 млн гривень (понад 200 іпотечних кредитів).

Нагадаємо, раніше Офіс президента назвав умови для отримання іпотеки: позичальники повинні продемонструвати банкам наявність доходу, який дозволить їм обслуговувати свій кредит.

Національний банк України очікує масового запуску іпотеки в четвертому кварталі 2020 року, а умовою для цього є збереження макроекономічної стабільності в країні.

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