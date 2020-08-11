Зеленский об ипотеке: сложности со временем будут нивелированы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украинцы уже могут брать ипотеку под 10%

Технические сложности с ипотекой, связанные с учетной ставкой Национального банка Украины и инфляцией, со временем будут нивелированы. У украинцев уже есть возможность брать ипотеку под 10%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что некоторые банки уже выдают ипотеку под 10%, а ставка должна снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - заявил Зеленский.

За первый месяц работы программы доступной ипотеки общий объем предоставленных займов составил 75 млн гривен (более 200 ипотечных кредитов).

Напомним, ранее Офис президента назвал условия для получения ипотеки: заемщики должны продемонстрировать банкам наличие дохода, который позволит им обслуживать свой кредит.

Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале 2020 года, а условием для этого является сохранение макроэкономической стабильности в стране.