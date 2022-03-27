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Зеленський про ідею псевдореферендуму в "ЛНР": Розмовлятиму з власником цих людей

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби організувати на окупованій території Луганської області "референдум" про приєднання до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"Ми чули ці сигнали. Від цих "товаришів-спортсменів", ми їх так називали в 90-ті. Ми їх називали "спортсменами". Це не ті, хто з медалями, а просто ведуть себе, наче "великі". Ось так "спортсмени" в спортивних штанах, а потім переодягли костюми і стали тим, ким стали. Тому, я не знаю, що вони там собі уявляють і заявляють... Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", – пояснив Зеленський.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум" про приєднання окупованої частини Луганщини до Росії. Проте, в Держдумі таку ініціативу назвав невчасною глава комітету в справах СНД Леонід Калашніков.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

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