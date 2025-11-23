Зеленский и Трамп окончательно согласуют план по Украине на личной встрече, - Reuters

Мирный план США по Украине

США обнародовали 28-пунктный план, направленный на завершение войны в Украине. Документ, который разрабатывался при участии американской и российской сторон, предусматривает передачу Киевом под контроль России Донецкой, Луганской и частей Херсонской и Запорожской областей. В обмен предлагаются гарантии безопасности, а также содержатся положения о сокращении численности украинской армии и запрет на вступление в НАТО.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины согласиться с этим планом до 27 ноября, угрожая обострением ситуации в случае отказа. В то же время 22 ноября он уточнил, что текст соглашения еще не окончательный и может быть изменен.

Как сообщает Politico, в случае несогласия Киева на подписание соглашения, страна может потерять доступ к американской военной и разведывательной поддержке.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как сложный выбор между сохранением национального достоинства и риском потери ключевого союзника. Он подчеркнул, что на запланированной на 23 ноября встрече в Женеве, где соберутся представители Украины, США и ЕС, будет отстаивать интересы своего государства.

По информации The Washington Post, лидеры европейских стран подготовили собственные контрпредложения к плану Трампа, предусматривающие возвращение Украине контроля над стратегическими объектами и отсутствие ограничений для деятельности украинских ВСУ.