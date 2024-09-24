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Зеленский и Шольц провели закрытую встречу в США, без переводчиков, - Никифоров

Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели разговор "абсолютно за закрытыми" дверями. Там не было и переводчиков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

По словам Никифорова, лидеры решили провести встречу в формате "полного тет-а-тет".

"Они встретились "совершенно за закрытой дверью" - и соответственно ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", - рассказал Никифоров.

Напомним, накануне стало известно о встречах Зеленского и Шольца. Однако тогда не уточнялось, каков был ее формат. Известно только, что они встретились в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Визит Зеленского в США

На этой неделе Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где у него запланирован ряд встреч. По всей видимости, во время этих встреч он планирует представить план победы Украины.

В частности, по словам Никифорова, Зеленский через два дня дважды встретится с президентом США Джо Байденом. Переговоры пройдут на этой неделе.

Более подробно о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина .

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц