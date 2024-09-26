Зеленский и премьер Британии обсудили Формулу мира и ситуацию с безопасностью

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили имплементацию Формулы мира и укрепление обороноспособности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Официального интернет-представительства Украины.
Главными темами переговоров стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке Лондона.
Глава украинского государства поблагодарил премьера за шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения и поблагодарил за поддержку на протяжении всего времени войны.
Стармер отметил, что встретился с Зеленским для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается Украина, и чтобы еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.
"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", - добавил глава британского правительства.
Во время переговоров лидеры также уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина - НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.
На этой неделе президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах. Глава государства проведет ряд встреч с лидерами государств, а также примет участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Британское издание The Guardian сообщило, что Зеленский во время встречи со Стармером, планирует обсудить ситуацию на фронте. Одной из тем встречи станет разрешение на удары ракетами Storm Shadow по объектам в глубоком тылу в России.
Ранее сообщалось, что Лондон не позволит бить дальнобойными ракетами по территории России без разрешения США.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время выступления в ООН назвал российского диктатора Владимира Путина рабовладельцем, а Россию - коррупционным мафиозным государством.
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