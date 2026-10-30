Зеленский передал сигналы Путину через лидеров Финляндии и Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский передал российскому диктатору Владимиру Путину четкие сигналы. В Киеве отмечают, что переговоры с Кремлем должны быть скоординированы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинг с журналистами.

По словам Тихого, недавние звонки президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Стере в Россию были предварительно согласованы с украинской стороной во время встречи в Осло.

"Президент Украины просил своих коллег из Финляндии и Норвегии озвучить определенные сигналы Путину. Они озвучили эти сигналы, позиции, донесли те вещи, которые президент просил донести, поэтому этот звонок был скоординирован", - отметил спикер.

Он добавил, что эти страны имеют общую границу с РФ и напрямую заинтересованы в безопасности, поэтому выступают партнерами в мирных усилиях.

В МИДе предостерегли других европейских лидеров от попыток вести самостоятельные переговоры с Москвой без согласования с Украиной.

"Но мы против любых нескоординированных, самодеятельных звонков ради неизвестно чего. Если хотите помочь дипломатическим усилиям, хотите помочь мирному процессу, пожалуйста, проконсультируйте с Украиной, согласите, проговорите, найдем способ, как вас привлечь", - подчеркнул Георгий Тихий.

Представитель министерства добавил, что разговоры с российским руководством сами по себе не приносят пользы, если они не являются частью единой скоординированной стратегии.