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Зеленский передал сигналы Путину через лидеров Финляндии и Норвегии

18:10 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук aimg Роман Кот
Зеленский передал сигналы Путину через лидеров Финляндии и Норвегии Иллюстративное фото: Владимир Зеленский - Владимир Путин (Коллаж РБК-Украина)
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Президент Украины Владимир Зеленский передал российскому диктатору Владимиру Путину четкие сигналы. В Киеве отмечают, что переговоры с Кремлем должны быть скоординированы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинг с журналистами.

По словам Тихого, недавние звонки президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Стере в Россию были предварительно согласованы с украинской стороной во время встречи в Осло.

"Президент Украины просил своих коллег из Финляндии и Норвегии озвучить определенные сигналы Путину. Они озвучили эти сигналы, позиции, донесли те вещи, которые президент просил донести, поэтому этот звонок был скоординирован", - отметил спикер.

Он добавил, что эти страны имеют общую границу с РФ и напрямую заинтересованы в безопасности, поэтому выступают партнерами в мирных усилиях.

В МИДе предостерегли других европейских лидеров от попыток вести самостоятельные переговоры с Москвой без согласования с Украиной.

"Но мы против любых нескоординированных, самодеятельных звонков ради неизвестно чего. Если хотите помочь дипломатическим усилиям, хотите помочь мирному процессу, пожалуйста, проконсультируйте с Украиной, согласите, проговорите, найдем способ, как вас привлечь", - подчеркнул Георгий Тихий.

Представитель министерства добавил, что разговоры с российским руководством сами по себе не приносят пользы, если они не являются частью единой скоординированной стратегии.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным перед запланированными дипломатическими встречами в Абу-Даби.

Основной темой переговоров были дипломатические усилия по прекращению войны и решению вопросов безопасности в Европе. Лидеры двух стран, имеющих общую границу с РФ, подчеркнули необходимость деэскалации и прямых переговоров.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что Кремль не планирует менять свою позицию и отклоняет предложения о полном или частичном перемирии, несмотря на готовность Украины обсуждать возможные дипломатические шаги.

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