Зеленський: ми хочемо тиші, але якщо сьогодні промовчимо - завтра зникнемо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці - це мирна нація, яка прагне до тиші. Однак сьогодні не можна промовчати, оскільки завтра вона може зникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського .

"Українці - мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо", - сказав Зеленський.

Глава держави попередив, що на українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість у тому, що до цього готові усі громадяни країни.

"Ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а здобувати!" - додав Зеленський.