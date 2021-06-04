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Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.

Про це він заявив в ефірі " Україна 24".

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім",- підкреслив президент.

Він також додав, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи.

"Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

У парламенті прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів. У фракціях і групах кажуть, що ще не ознайомилися з усіма положеннями документа, але водночас висловлюються про нього з критикою.

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