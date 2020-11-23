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Зеленський хоче відновити карантинні заходи підтримки економіки

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 14:11
Зеленський хоче відновити карантинні заходи підтримки економіки
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Посилення карантину впливає на економіку

Президент України Володимир Зеленський пропонує відновити програми підтримки економіки. Карантинні заходи вливають на людей.

Про це він сказав на нараді щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє президентська прес-служба.

"Важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", - сказав Зеленський.

За його даними карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати.

"Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання", - додав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 35% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 60% - не задоволені.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.

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