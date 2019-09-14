Зеленський хоче розвести сили на всіх ділянках Донбасу, - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити розведення сил та засобів вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час прес-конференції з спецпредставником США Куртом Волкером.

За словами Пристайка, Київ розраховує на прогрес у переговорах щодо ситуації на Донбасі. Він додав, що в разі прогресу Зеленський планує здійснити розведення військ на всій лінії розмежування на Донбасі.

"Шостий рік ведемо переговори, щоб війна пішла з нашої землі. Ми розраховуємо, що цього разу прогрес буде зміцнений і ми зможемо рухатися далі. Ми завершили розведення сил в Станиці Луганській, президент Зеленський хоче розвести сили вздовж всієї лінії зіткнення", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нове розведення сил та засобів на Донбасі. Глава держави розповів, що в найближчі тижні відбудеться розведеня сил у Петровському і Золотому.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що вимагатимуть укладення письмових угод під час зустрічі в нормандському форматі. Зокрема, російська сторона вимагає прописати в угодах розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському.