Зеленський хоче продовження співпраці з МВФ, але на особливих умовах

Як пояснив Зеленський, Україна перебуває у стані війни та змушена "по-іншому обирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому, на його думку, несправедливо висувати Україні такі ж вимоги, як іншим країнам.

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше", - сказав він.

Водночас глава держави зазначив, що продовження співпраці з МВФ є важливим для України, бо до програми МВФ прив’язані інші програми фінансової підтримки.

"Тому ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли", - наголосив Зеленський.