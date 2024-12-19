Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

Америка и Европа должны быть за столом переговоров о мире с Россией. Украина, как и ЕС, должна начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы - в единстве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановление боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", - рассказал Зеленский.
По его словам, все понимают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации увеличит усилия, направленные на окончание войны. И потом будет все зависеть от того, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом.
Зеленский считает, что для Украины важно работать вместе. Чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только уважали территориальную целостность Украины, но и использовали свое влияние на Россию, когда это необходимо.
"Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть Россию к уважению принципов территориальной целостности, что будет отвечать их собственным интересам и способствовать приближению мира", - сказал президент.
По его мнению, Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.
Зеленский привел семь примеров того, что заставит Россию признать необходимость мира:
Западные партнеры Украины в последнее время стали все чаще поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. Эта тема стала особенно актуальной после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
Однако заметим, что сейчас Украина и Россия не ведут мирных переговоров.
Как ранее заявлял Зеленский, возвращение за стол переговоров возможно лишь после усиления позиции Украины. Он также рассказал, что Украина не отвергает дипломатический путь для завершения войны, но мир должен быть установлен на условиях украинцев.
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