Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

"Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановление боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", - рассказал Зеленский.

По его словам, все понимают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации увеличит усилия, направленные на окончание войны. И потом будет все зависеть от того, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом.

Зеленский считает, что для Украины важно работать вместе. Чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только уважали территориальную целостность Украины, но и использовали свое влияние на Россию, когда это необходимо.

"Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть Россию к уважению принципов территориальной целостности, что будет отвечать их собственным интересам и способствовать приближению мира", - сказал президент.

По его мнению, Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Зеленский привел семь примеров того, что заставит Россию признать необходимость мира:

первое: геополитическая ясность для Украины и Европы - приглашение Украины присоединиться к НАТО;

второе: четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС;

третье: усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад;

четвертое: увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала;

пятое: сохранение и усиление санкций против России вплоть до достижения полноценного, длительного мира;

шестое: более активное использование замороженных российских активов для поддержки мирных усилий;

седьмое: социальная устойчивость - помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни. Это является доказательством провала войны России.

Разговоры о переговорах Украины и РФ

Западные партнеры Украины в последнее время стали все чаще поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. Эта тема стала особенно актуальной после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Однако заметим, что сейчас Украина и Россия не ведут мирных переговоров.