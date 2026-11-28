Президент Украины Владимир Зеленский сообщил украинским военным командирам, что хочет видеть Крымский мост полностью разрушенным, поэтому Киев готовит повторный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
"Президент хочет, чтобы он (Крымский мост - ред.) был полностью уничтожен",
В ночь на 18 ноября ракетная бригада Военно-морских сил Украины, вооруженная ракетами "Нептун", вывела мобильные пусковые установки на заранее подготовленные позиции вдоль южного побережья Украины.
По словам источника, тогда военные выпустили значительное количество "Нептун". Сразу после запуска бригада начала сворачивать комплексы во избежание российского поражения.
В течение нескольких часов после этого по мосту также избивались военнослужащие других подразделений ВСУ.
Приблизительно в два часа ночи бригада, которая била "Нептунами", узнала, что часть дорожного полотна моста и одна из опорных арок обрушились.
"Конечно, мы выпили немного пива", - рассказал один из планировщиков операции, вспоминая момент, когда его собратья узнали о нанесенных повреждениях.
В то же время, поскольку целью ракет был железнодорожный пролет, на следующую ночь ракетная бригада нанесла повторный удар, еще больше повредив железнодорожную часть моста.
Лишь после второго ракетного удара военные узнали, что приказ об этой атаке отдал лично президент.
Напомним, в середине ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по Крымскому мосту, повредив как автомобильную часть, так и железнодорожное полотно переправы.
Из-за разрушения в РФ впервые признали "усложнение логистики" в сочетании с оккупированным полуостровом.
В частности, вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил, что организовывать перевозку пассажиров и грузов стало сложнее, а российское правительство допускает введение ограничений на движение по переправе.
В свою очередь министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что кафиры привлекли водолазов для обследования места поражения, однако РФ понадобится несколько месяцев, чтобы поднять поврежденный элемент Крымского моста.
По оценкам украинской стороны, речь идет о длительном демонтаже и отводе разрушенной арочной конструкции.