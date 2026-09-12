RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский готов встретиться с Путиным на G20

10:10 12.09.2026 Сб
2 мин
Президент Украины хочет принять конкретные решения
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Группы двадцати" в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы государства, он полетит в Майами, если глава Кремля посетит саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

Как известно, это политическое событие запланировано на декабрь 2026 года.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - заявил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результаты.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне - это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все", - заявил он.

Кремль пока отказывается сообщать, полетит ли российский диктатор в Майами на саммит G20. Последний раз лично он присутствовал на встрече "Группы двадцати" еще семь лет назад.

Тем не менее, в августе министр финансов России Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече стран G20 в Северной Каролине. Это спровоцировало шквал критики со стороны европейских политиков.

Что важно понимать, Зеленский и Путин ни разу не проводили переговоры с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Единственная личная встреча президента Украины и российского диктатора состоялась 9 декабря 2019 года в Париже во время саммита "нормандской четверки".

Они провели двусторонние переговоры тет-а-тет - около 10-15 минут. После этого состоялись более широкие переговоры украинской и российской делегаций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМирные переговорыВойна России против Украины