Зеленский готов встретиться с Путиным на G20

По словам главы государства, он полетит в Майами, если глава Кремля посетит саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

Как известно, это политическое событие запланировано на декабрь 2026 года.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - заявил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результаты.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне - это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все", - заявил он.

Кремль пока отказывается сообщать, полетит ли российский диктатор в Майами на саммит G20. Последний раз лично он присутствовал на встрече "Группы двадцати" еще семь лет назад.

Тем не менее, в августе министр финансов России Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече стран G20 в Северной Каролине. Это спровоцировало шквал критики со стороны европейских политиков.

Что важно понимать, Зеленский и Путин ни разу не проводили переговоры с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Единственная личная встреча президента Украины и российского диктатора состоялась 9 декабря 2019 года в Париже во время саммита "нормандской четверки".

Они провели двусторонние переговоры тет-а-тет - около 10-15 минут. После этого состоялись более широкие переговоры украинской и российской делегаций.