Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта

Журналист поинтересовался у главы государства, согласится ли он на мирное соглашение, которое заморозит все по актуальной линии фронта.

"Где вы все еще сохраните 75% или больше территории вашей страны, независимо от того, как все началось. Приняли бы вы это на том уровне, где все находится сейчас?", - спросил журналист.

Зеленский ответил утвердительно и отметил, что мирное соглашение в таком формате может остановить российский террор.

"Да, прямо сейчас мы могли бы все заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, после этого Украина будет добиваться гарантий безопасности от президента США Дональда Трампа и европейских союзников, чтобы обеспечить мир и безопасность.

"Мы называем это прекращением огня или прекращением убийств, как это назвал президент Трамп. Заморозить и остановить. И, конечно, это минимум, которого мы сегодня требуем от России", - добавил Зеленский.