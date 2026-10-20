Зеленский: мы не проигрываем войну, но теряем людей
Украина не проигрывает войну России, однако выступает за ее скорейшее окончание. Ведь этот конфликт уносит самое ценное - жизнь людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи в Осло украинской, европейской и американской делегаций.
Украина не проигрывает войну
Зеленского спросили журналисты о его уступках и о том, проигрывает ли он сейчас войну против России.
Президент ответил, что обсуждения шли вокруг "деликатных" вопросов. Однако он хочет "как можно скорее приложить усилия, чтобы прекратить эту войну" и сосредоточить следующие переговоры на реконструкции.
Зеленский настаивает на том, что "Украина не проигрывает войну".
"Но мы теряем людей и время, поскольку у наших детей нет настоящей жизни, детства", - говорит он.
Также президент добавил, что "именно поэтому нам нужно как можно скорее прекратить эту войну".
Ранее РБК-Украина писало, что украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути окончания войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло. В них также принимали участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.