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Зеленский: мы не проигрываем войну, но теряем людей

21:25 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский: мы не проигрываем войну, но теряем людей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина не проигрывает войну России, однако выступает за ее скорейшее окончание. Ведь этот конфликт уносит самое ценное - жизнь людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи в Осло украинской, европейской и американской делегаций.

Украина не проигрывает войну

Зеленского спросили журналисты о его уступках и о том, проигрывает ли он сейчас войну против России.

Президент ответил, что обсуждения шли вокруг "деликатных" вопросов. Однако он хочет "как можно скорее приложить усилия, чтобы прекратить эту войну" и сосредоточить следующие переговоры на реконструкции.

Зеленский настаивает на том, что "Украина не проигрывает войну".

"Но мы теряем людей и время, поскольку у наших детей нет настоящей жизни, детства", - говорит он.

Также президент добавил, что "именно поэтому нам нужно как можно скорее прекратить эту войну".

Ранее РБК-Украина писало, что украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути окончания войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло. В них также принимали участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

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