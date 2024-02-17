Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, чтобы показать войну не в Instagram

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт, чтобы показать войну не через соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я его публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что действительно происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт", - заявил глава государства.

Зеленский считает, что политики, которые будут говорить об окончании войны, должны знать, как она выглядит.

"Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", - подчеркнул президент Украины.

Трамп собирается идти в президенты США

Напомним, против бывшего президента США Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

При этом Трамп сделал несколько резких заявлений о членстве США в НАТО. Он заявил, что хочет, чтобы Вашингтон вышел из Альянса, несмотря на то, что Конгресс США запретил президентам страны односторонне принимать решение о выходе из НАТО.