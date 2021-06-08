Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів, - Арестович
Зеленський готує низку пропозицій для європейських партнерів, які стосуватимуться безпеки України. Про це повідомив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович.
Про це йшлося в ефірі політичного шоу"Свобода слова на ICTV".
За словами Арестовича, ці пропозиції стосуються питань про енергетику (будівництво Північного потоку-2), безпеки в Чорному морі, питання Криму і агресії РФ на Сході України.
"Це комплекс питань, які нас турбують і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони повинні поводитися, як партнери", - заявив Арестович.
Арестович зазначив, що Україна веде щоденні переговори з США та європейськими партнерами в питаннях безпеки.
"Говорити, що ми нічого не робимо - це перебільшення", - каже Арестович.
Він також підкреслив, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2", потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.
Нагадаємо, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" обговорювали Зеленський і Байден під час телефонної розмови.
Раніше повідомлялося, що Байден і Зеленський також говорили про вступ України до НАТО. Байден зазначив, що не проти.