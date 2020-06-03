Зеленський готовий захищати іноземних орендарів після запуску ринку землі

Президент України Володимир Зеленський виступає за збереження довгострокової оренди після запуску ринку землі. Мова йде про договори з іноземними компаніями.

Про це він заявив на зустрічі з бізнесом в Хмельницькій області.

Зеленський відзначив, що питання продажу землі іноземцям - досить болюче.

"Правильно, щоб у всіх була можливість, звичайно ж, купувати землю. Це обов'язково буде після певних рішень. Але при цьому ви повинні також знати, що ми не могли відкрити покупку землі для всіх, включаючи іноземні компанії. Тому що, ви ж самі кажете про рівні умови. А іноземні компанії мають умови зовсім інші", - зазначив президент.

Він також зазначив, що спочатку необхідно запропонувати українським фермерам дешеві кредити під 2% на купівлю землі.

"Тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх. Але при цьому, ми готові захищати договори тривалої оренди та іноземні компанії, які давно вже на нашому ринку", - додав Зеленський.

За його словами, потрібно зробити ще багато речей, доки запрацює ринок землі та будуть готові кадастри.

"Я думаю, тут на рівні місцевої влади, принаймні, на рівні губернаторів нам можна відразу сигналізувати, якщо ви відчуваєте якісь проблеми. Просто щоб залишалася довготривала оренда", - підкреслив президент.

Нагадаємо, навесні 2020 року було прийнято закон про ринок землі, згідно з яким буде знято багаторічний мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

При цьому, згідно із законом, іноземні компанії та фізичні особи зможуть купувати землю, якщо українці підтримають це на референдумі.