Зеленський готовий до зустрічі "нормандської четвірки" вже у вересні, - МЗС

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" вже у вересні. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом планується зустріч в нормандському форматі, і на сьогодні триває його підготовка.

"Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а в цьому місяці", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії та Франції - Володимир Путін і Еммануель Макрон - обговорили підготовку до саміту в нормандському форматі. Зокрема, Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Крім того, він підкреслив відсутність альтернативи мінському комплексу заходів як основі врегулювання на Донбасі.

Минулого тижня повідомлялося, що учасники переговорів з мирного врегулювання на Донбасі поки що не опрацьовували дати майбутнього саміту "нормандської четвірки". Дану інформацію підтвердили помічник Путіна Юрій Ушаков, а також прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.