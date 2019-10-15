Зеленський і Гончарук зустрілися із родинами загиблих на Донбасі військових

Президент України Володимир Зеленський та глава українського уряду Олексій Гончарук зустрілися з рідними військових, які загинули під час бойових дій на Донбасі. Про це передає прес-служба президента.

У зустрічі також взяли участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Президент поінформував про законопроект щодо статусу добровольців.

"Коли законопроект буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити", - запевнив Зеленський.

До того ж, до 15 листопада мають бути підготовлені зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", спрямовані на підтримку членів родин загиблих учасників бойових дій.

Родичі загиблих військових запропонували відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Крім того рідні загиблих звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки "Народний герой", і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України.

Зеленський із Оксаною Колядою підтримали пропозицію створити при Мінветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців.

Фото: зустріч родичів військових із Зеленським (president.gov.ua)

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський відвідав штаб операції Об'єднаних сил в рамках робочої поїздки на Донбас. Там він ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС.