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Зеленський: я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ


Зеленський розкритикував Клімкіна

Президент України Володимир Зеленський не бачив відповіді Міністерства закордонних справ на ноту РФ щодо українських моряків. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав про те, що Верховна рада відхилила його подання на звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, незважаючи на заяву міністра про бажання піти у відставку.

"Мені дуже не подобається, як діє, а точніше не діє Верховна рада", - сказав він.

Зеленський заявив про те, що це призвело до таких наслідків: "Я дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету".

В якості прикладу він навів ноту, яку Україна отримала від Російської Федерації про повернення моряків і про ноту у відповідь, яку послав МЗС.

Після цього Зеленський повідомив про те, що він має намір розповісти суть того, що відбувається, "простою мовою".

"Я, президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому не порадившись зі мною міністр робить заяву від держави... Я хочу, щоб МЗС публічно пояснив позицію вам", - заявив Зеленський.

Раніше МЗС України повідомило про те, що Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їх кримінального переслідування за російськими законами.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і закликав його повернути захоплених моряків.

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