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Зеленський з головою сенату Франції обговорили звільнення політв'язнів

Новини » Політика    18.06.2019 - 09:41
Зеленський з головою сенату Франції обговорили звільнення політв'язнів
Фото: Володимир Зеленський та Жерар Ларше (president.gov.ua)

Зеленський і Ларше обговорили прогрес у реалізації мінських домовленостей

Президент України Володимир Зеленський вчора, 17 червня, провів зустріч із головою сенату Франції Жераром Ларше. Про це повідомляє пре-служба Адміністрації президента.

Сторони обговорили повернення в Україну військовополонених моряків та політв'язнів. Вони обговорили прогрес у реалізації мінських домовленостей і можливу зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом.

 Зеленський та голова сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення "комісії діалогу" за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти. Ларше наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна починає підготовку до зустрічі у "нормандському форматі". В найближчий час має відбутись зустріч радників країн-учасників для підготовки.

Нагадаємо, Зеленський у понеділок, 17 червня, під час робочого візиту у Францію заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу та здійснити звільнення 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени 2018 року

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