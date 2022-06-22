Зеленський: головним пріоритетом чеського головування в Раді ЄС стане Україна

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Сторони обговорили майбутнє головування Чехії в Раді ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Twitter.
"Обговорили пріоритети чеського головування в Ради Європейського союзу у другій половині року. Важливо, що основним пріоритетом є Україна", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.
Також президент подякував чеського прем’єра за послідовну підтримку кандидатства України в ЄС.
Варто зазначити, що Чехія очолить Раду ЄС вже з 1 липня на шість місяців. Головування Праги прийде на зміну Франції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Чехії схвалив нову партію військової допомоги Україні на суму понад 8 млн крон (350 тисяч доларів).
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