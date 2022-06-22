Зеленський: головним пріоритетом чеського головування в Раді ЄС стане Україна

"Обговорили пріоритети чеського головування в Ради Європейського союзу у другій половині року. Важливо, що основним пріоритетом є Україна", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.

Також президент подякував чеського прем’єра за послідовну підтримку кандидатства України в ЄС.

Варто зазначити, що Чехія очолить Раду ЄС вже з 1 липня на шість місяців. Головування Праги прийде на зміну Франції.