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Зеленський: головним пріоритетом чеського головування в Раді ЄС стане Україна

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Сторони обговорили майбутнє головування Чехії в Раді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Twitter.

"Обговорили пріоритети чеського головування в Ради Європейського союзу у другій половині року. Важливо, що основним пріоритетом є Україна", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.

Також президент подякував чеського прем’єра за послідовну підтримку кандидатства України в ЄС.

Варто зазначити, що Чехія очолить Раду ЄС вже з 1 липня на шість місяців. Головування Праги прийде на зміну Франції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Чехії схвалив нову партію військової допомоги Україні на суму понад 8 млн крон (350 тисяч доларів).

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