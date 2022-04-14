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МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну Росії проти України

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Вашингтон, Четвер 14 квітня 2022 16:40
МВФ знизить прогноз зростання світової економіки через війну Росії проти України Фото: глава МВФ Крісталіна Георгієва (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України спонукає Міжнародний валютний фонд знизити оцінки глобального зростання як на 2022, так і на 2023 рік. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що більш високі ціни на продукти харчування та енергоносії чинять тиск на тендітну економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Георгієвої.

"Вторгнення Росії в Україну, руйнівне для української економіки, потрясло весь світ. Насамперед, це людська трагедія-страждання простих чоловіків, жінок і дітей в Україні, серед яких понад 11 мільйонів вимушених переселенців. Наші серця звернені до них", - сказала вона.

Георгієва сказала, що фонд знизить свої прогнози зростання для 143 країн, на частку яких припадає 86% світового економічного виробництва, але зазначила, що в більшості країн збережеться позитивне зростання.

Вона зазначила, що економічні наслідки війни поширилися швидко і далеко, на сусідів і за їх межі, найсильніше вдаривши по найбільш вразливим людям у світі. "Сотні мільйонів сімей вже борються з нижчими доходами та більш високими цінами на енергію та продукти харчування. Війна погіршила ситуацію і загрожує ще більше збільшити нерівність", - додала глава МФ.

Георгієва не назвала конкретної мети глобального зростання, але раніше заявляла, що вона буде нижче 4,4%, прогнозованих МВФ в січні, і ця цифра вже знижена на піввідсотка через триваючі збої в ланцюжку поставок, викликаних пандемією.

"З того часу перспективи істотно погіршилися, в основному через війну і її наслідків", - сказала вона.

Георгієва сказала, що відсутність продовольчої безпеки є "серйозною проблемою" через збої в поставках зерна і добрив з України, Росії та Білорусі, що чинить тиск на найслабші країни. Без вжиття заходів щодо багатостороннього плану щодо збільшення запасів продовольства багато країн зіткнуться з ще більшим голодом, бідністю і соціальними заворушеннями.

За її словами, вперше за багато років інфляція стала явною і реальною небезпекою для багатьох країн світу.

"Це величезна невдача для глобального відновлення. З економічної точки зору, зростання знижується, а інфляція зростає. Говорячи людською мовою, доходи людей падають, а труднощі зростають", - додала вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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